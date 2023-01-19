المتسابقة «مريم» تبدع في برنامج «الدوم» بأغنية «يا مسافر وحدك»

شاركت المتسابقة مريم باسم نصحي، في ثالث حلقات الموسم الثانى من برنامج «الدوم»، لاكتشاف المواهب والذي يعرض حاليًا على فضائية dmc بأغنية «يامسافر وحدك».

لجنة تحكيم البرنامج تشكرها

ووجهت لجنة التحكيم في الدوم الشكر لغنائها، وتمنوا لها التوفيق في المراحل المقبلة.

بينما قدم المتسابق محمد على صبرى، من محافظ المنيا، فقرة غنائية، أمام لجنة التحكيم لبرنامج الدوم، والذي انطلقت ثالث حلقات موسمه الثاني اليوم الخميس، على قناة dmc الفضائية.

وأوقف دكتور محمد أبو الخير، عضو لجنة التحكيم، غناء المتسابق محمد على، وشكره على أدائه وغنائه.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب

برنامج الدوم الذي تطلقه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يعرض على شاشة dmc، في تمام الساعة الحادية عشر مساء الخميس والجمعة من كل أسبوع.

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، حيث يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.