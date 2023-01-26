رفع كفاءة الإضاءة بـ5 أحياء في الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالاهتمام برفع كفاءة الإضاءة العامة في نطاق المحافظة، وتكثيف الأعمال الدورية لصيانة الأعمدة، وإحلال وتجديد الكابلات المتهالكة، مؤكدا على إزالة المخلفات الناتجة عن عمليات الإحلال والتجديد في وقتها.

ورفع حي وسط الإسكندرية برئاسة عزة سعد أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي، وشملت تركيب كشاف ليد وإصلاح برشمان وإنارة 2 كشاف وتركيب كشاف ليد، 20 متر سلك ترمو بلاستيك، وتركيب 20 متر سلك ترمو في شارع محرم بك، والعمل بمفتاح الشلالات القبلية والحفر أسفل البرن ورفع إنارة الكشافات وصيانة أعمدة الإضاءة العامة بمدخل القرية العاشرة من الطريق الدائري، وإنارة 17 عمودا وصيانة الشبكة الهوائية، فضلا عن استكمال أعمال دهانات الأعمدة بشارع أبو قير، وصيانة الأعمدة والكشافات «الليد» بشارع أفلاطون في الشاطبي أمام كلية الزراعة.

تكثيف الإضاءة في حي ثان المنتزه

وكثف حي ثان المنتزه تحت إشراف هدي أبو كليلة أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة حيث تم صيانة وإنارة 59 عمودا بكشافات ليد وصوديوم، وعمل على صيانة 4 كشافات صوديوم وصيانة 2 بورن إضاءة وإنارة الكشافات والأعمدة وإصلاح الأبران وانقطاعات الشبكات الهوائية والكابلات الأرضية بشوارع «المعمورة السياحي، وعزبة البرنس، وسيكلام، وعزبة اسكوت، والعزبة الجديدة».

وواصل حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي شملت صيانة 10 كشافات وإنارتهم في شوارع «عبد الله أفندي، وسوق الترك، وعلي بك الكبير، والموازيني، وجودة، والسبع بنات، وأمام كنيسة الأمير» وتم تغيير 2 كشاف ليد بحارة السكونيا ، وأمام مسجد المسيري، فضلا عن تثبيت كشاف بشارع آمين الدولة وتأمينه بالإضافة إلى رفع كفاءة مستوى الأبران بنطاق الحي.

تكثيف أعمال الإضاءة في حي العجمي

وكثف حي العجمي تحت إشراف السيد موسى أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي شملت ربط شبكة هوائية خلف بلوك 3 مساكن الإيجي كاب وإنارة الجزء المطفأ وكذا ربط برشمانات كشافات الإنارة ببلوك 18 مساكن الصينية وصيانة كشافات الإنارة بشارع السلام من نهاية خير الله فضلا عن رفع كفاءة الإنارة العامة في شارعي «العلاف البوستة»، بالإضافة إلى ربط شبكة هوائية بشارع أبوبكر الصديق من شارع الحديد والصلب في أبو يوسف وإصلاح عطل بلوحة التحكم المغذية لكشافات الإنارة العامة بشارع الخلفاء الراشدين بالهانوفيل.

ووفق بيان محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، شهد حي ثان العامرية، برئاسة محارب هيلع أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة والصيانة للكشافات والأعمدة حيث تم ربط عدد 2 شبكة مقطوعة بقرية عرابي والكابلات وكذا ربط عدد 11 برشمان وصيانة الكابلات.