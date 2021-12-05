عودة حركة القطارات بعد توقفها بسبب تسرب غاز بالمنوفية.. وإصابة عامل

أكد السيد عبدالعال رئيس مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، عن عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد توفقها لنصف ساعة بسبب تسريب الغاز في الخط الرئيسي بقرية جروان والرابط بين ثلاثة مدن في المنوفية، مؤكدا أنه تم إبلاغ محطة القطار بعودة سير الحركة دون أي معوقات، مشددا على أنه تم السيطرة عليى تسريب الغاز في مركز الباجور.

رئيس مدينة الباجور: السيطرة على تسريب الغاز في المنوفية

وأضاف رئيس مدينة الباجور بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أحد عمال شركة الغاز أصيب باختناق أثناء محاولة السيطرة على التسريب وجرى نقله إلى المستشفى وتحسنت حالته الصحية وأنا متواجد معه في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية، مشددا على أن الوضع مستقر الآن وتمت السيطرة على تسريب الغاز بشكل كامل.

وأوضح، أن رجال الحماية المدنية والإسعاف تواجدوا في مكان تسريب الغاز بمجرد الإبلاغ بوجوده، وتم عمل كردون أمني حفاظا على حياة المواطنين، مؤكدا عدم وجود أي إصابات بين المواطنين، وجار استكمال حل باقي المشكلة في خلال ساعة واحدة، دون تأثير باقي المدن المجاورة في المنوفية بتسريب الغاز.

توقف حركة القطارات بسبب تسريب الغاز في المنوفية

الجدير بالذكر أن حركة القطارات توقفت خلال الساعة الأخيرة بقرية جروان التي تمر بها السكك الحديدية، حفاظا على سلامة المواطنين في القطار وخوفا من حدوث كارثة.

وشهدت قرية جروان التابعة لمركز الباجور بالمنوفية، تسريب للغاز في أحد الخطوط الرئيسية المار بالقرية والذي يغذي ثلاثة في محافظة المنوفية، وسط حالة من القلق خاصة مع إصابة أحد العمال باختناق أثناء تصليح العطل في تسريب الغاز.