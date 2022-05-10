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السكة الحديد: عودة حركة القطارات إلى طبيعتها بعد تعطلها في محطة مغاغة

نشر فرق صيانة بجميع المحطات لمواجهة الأعطال المفاجئة

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توفيق شعبان
09:11 ص | الثلاثاء 10 مايو 2022
أحد قطارات السكة الحديد الجديدة - صورة أرشيفية

أحد قطارات السكة الحديد الجديدة - صورة أرشيفية

أعلنت هيئة السكة الحديد، عودة حركة مسير القطارات إلى طبيعتها، بعد وقوع حادث إنفصال عربات القطار رقم 890 مكيف إسباني خط «القاهرة - سوهاج»، فور دخوله محطة مغاغة التابعة لمحافظة المنيا، مشيرة إلى أن جميع القطارات تخضع لصيانات دورية قبل بداية ساعات التشغيل؛ للحد من الأعطال، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

انفصال العربة الخامسة عن الرابعة بمحطة مغاغة بالمنيا

كشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، عن أن حركة القطارات عادت إلى طبيعتها منذ الساعة السادسة والربع صباحا اليوم، موضحًا أنّ القطار رقم 890 مكيف أسباني خط (القاهرة - سوهاج)، في أثناء دخوله محطة مغاغة بالمنيا في الساعة الرابعة والنصف فجرًا، انفصلت العربة الخامسة عن العربة الرابعة، ما أدى إلى إصابة الركاب بحالة من الذعر، لكن لم تسفر عن أى إصابات أو وفيات بين الركاب.

نشر فرق صيانة في محطات السكة الحديد لمواجهة الأعطال

وأكد المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، تشكيل فرق صيانة وطوارئ ونشرها بجميع محطات السكة الحديد، لمواجهة الأعطال المفاجئة، للعمل على إصلاحها فورا، لعدم تعطل حركة مسير القطارات، لافتا إلى أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على ضرورة عدم خروج أى قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات.

وزير النقل: ليس لدينا أي قطار قديم يعمل على القضبان

من جهته، أوضح الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ جميع القطارات العاملة على كافة خطوط السكة الحديد، جديدة وآخرى محدثة، وأنّه لا يوجد أي قطار قديم يعمل على القضبان، مؤكدًا أنّ الوزارة تواصل العمل على تنفيذ جميع مشروعات تحديث وتطوير منظومة السكة الحديد، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وتقليل حوادث القطارات، والقضاء نهائيا على تأخيرات القطارات.

يذكر أن شهدت محطة مغاغة بمحافظة المنيا، فجر اليوم، وقوع حادث انفصال عربات القطار رقم 890 مكيف إسباني خط (القاهرة - سوهاج)، وتحديدا العربة الرابعة والخامسة. 

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بقلم توفيق شعبان