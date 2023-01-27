غدا.. بدء إجازة منتصف العام رسميا في الجامعات

تبدأ الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية من صباح غدًا السبت أول أيام إجازة منتصف العام الدراسي الجاري 2022-2023، وذلك وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن تبدأ الجامعات في إجراء أعمال الصيانة الشاملة والتجهيزات للفصل الدراسي الثاني 2023.

نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

وأكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة و الأهلية لـ«الوطن»، إنه بدءا من غدًا السبت أول أيام إجازة منتصف العام الدراسي الجاري 2022-2023 وفقاً للضوابط و القواعد التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية، موضحًا أن الكليات ستبدأ في إعلان نتائج امتحانات «التيرم» الأول خلال الأيام القليلة المقبلة، والاستعداد للفصل الدراسي الثاني 2023 مع التشديد على الالتزام بذات القواعد التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

في سياق منفصل، تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الجامعة الأهلية، والتقى أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة، بالمتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات؛ والحرص على تذليل أية عقبات خلال فترة انعقاد الامتحانات، كما أثنى على الجهود المبذولة في الالتزام بالخطة التي وضعتها الجامعة، لأداء الامتحانات، فضلًا عن التزام أعضاء هيئة التدريس، مسئولي البرامج؛ بالإشراف المستمر على انتظام سير العملية الامتحانية.