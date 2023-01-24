«الجامعات الخاصة والأهلية»: لدينا 21 ألف مكان شاغر واستمرار فتح باب التقدم

قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إن التقديم للالتحاق بالجامعات الخاصة، من الممكن أن يتم بالفصل الدراسي الثاني، طالما أن الدراسة بنظام الساعات المعتمدة، وهناك أماكن كثيرة شاغرة بالكليات من الدور الأول تصل لحوالي 21 ألف مكان، وهو أمر يسمح بقدوم وقبول طلاب جدد، وهؤلاء الطلاب يعتبر العام الدراسي بهم يبدأ مع الفصل الدراسي الثاني ويتأخر تخرجهم حوالي 6 أشهر عن زملائهم الملتحقين بالفصل الدراسي الأول.

اختبارات القبول موجودة في 4 جامعات أهلية

وأضاف أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أن اختبارات القبول موجودة في 4 جامعات أهلية، وهي جامعة سلمان وجامعة العلمين وجامعة المنصورة، وهذه الجامعات هي التي تقوم بعمل امتحانات قبول لكي تكون ما يسمى بالمجموع الاعتباري، الذي تمثل به الثانوية العامة 70% من الدرجة ويمثل الامتحان 30% من الدرجة، ولكن باقي الجامعات الأهلية كلها يكون التقدم لها تقدم مباشر إلكتروني على الصفحة الالكترونية الخاصة بالجامعة.

كافة الكليات بتخصصاتها الطبية متاحة

وشدد أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، على أن كافة الكليات بتخصصاتها الطبية متاحة والكليات الصحية وكليات القمة عليها الطلب بشكل كبير، ولكن لا توجد كليات جديدة تفتح أبوابها في العام الدراسي الثاني، كما يتم قبول الطلاب الجدد فقط والأمر ليس وسيلة للتنقل بين الكليات، ويتم تطبيق نفس الشروط ونفس الحدود الدنيا للالتحاق، وطلاب الثانوية العامة لديهم صلاحية لمدة عامين للالتحاق، وهناك جامعة واحدة فقط لها امتداد لمفعول شهادة الثانوية العامة، وهي الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني التي حلت محل التعليم المفتوح، حيث تم عمل امتداد لعمر شهادة الثانوية العامة لخمس سنوات للسماح لمن لم يلتحقوا بالجامعات بأخذ مكان بالتعلم الجامعي.