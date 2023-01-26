«الأرصاد» تتوقع التأثر بمنخفضات جوية: ارتفاع الحرارة لن يستمر طويلا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أن طقس شهر يناير 2023، غلب عليه الدفء، وسط استقرار في الأحوال الجوية وارتفاع في درجات الحرارة وتراجع سقوط الأمطار، لافتة إلى أن هذا لن يستمر طويلا ومتوقع التأثر بمنخفضات جوية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن تسجيلات المحطات داخل الهيئة العامة للأرصاد الجوية بينت تكرار ارتفاع درجات الحرارة لمدة يوم واحد وسرعان ما انخفضت بعدها، كما تكررت أيام الاستقرار وتكون الشبورة المائية خلال الأعوام السابقة.

اختلاف طقس يناير عن الأعوام السابقة

وذكرت الأرصاد، أن درجات الحرارة على القاهرة خلال الأعوام السابقة وفقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية سجلت 27 درجة يومي 7 و13 يناير 2003، كما وصلت درجة الحرارة يوم 29 يناير 2005 إلى 29 درجة، وفي 9 يناير عام 2010 وصلت درجة الحرارة إلى 29 درجة.

وأضافت الهيئة أن درجات الحرارة في 21 يناير 2013 سجلت 28 درجة، وفي 26 يناير 2014 سجلت الحرارة 27 درجة، وفي 22 يناير 2015 كانت الحرارة 26 درجة، وفي 12 يناير 2021 سجلت الحرارة 28 درجة، وهو ما يوضح أن الارتفاع في درجات الحرارة والاستقرار الذي يشهده شهر يناير هذا العام ليس غريبًا عما سبقه من أعوام.

وكشف بيان هيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال اليومين المقبلين ستشهد كافة أنحاء البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة بقيم تصل إلى 4 درجات كما تنشط الرياح الجنوبية على معظم المناطق تصاحبها أتربة مثارة على المناطق المكشوفة.

هل ستستمر درجات الحرارة في الارتفاع

ونوه خبراء الأرصاد، إلى أن هذا الوضع لن يستمر طويلا لذا يجب عدم الانخداع وخاصة أننا مازلنا في فصل الشتاء ومتوقع أن نتأثر بالمنخفضات الجوية خلال الفترة المقبلة.