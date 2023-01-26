الهند تعلن ابتكار نظام تشغيل جديد للهواتف المحمولة

أعلنت الهند عن نظام تشغيل للهواتف المحمولة، أطلقت عليه اسم «بهار أو إس»، (BharOS)، وهي اختصار لكلمة «بهارات» أو كلمتي «الهند ونظام تشغيل»، وبحسب ما أعلنه وزير الاتحاد للاتصالات والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التعليم الاتحادي دارمندرا برادان، باختبار نظام التشغيل الأصلي الذي تم الكشف عنه مؤخرًا، وطوره المعهد الهندي للتكنولوجيا في مدراس (IIT).

«BharOS» هو مشروع تموله الحكومة الهندية، لتطوير نظام تشغيل مجاني ومفتوح المصدر (OS)، ويهدف المشروع إلى تقليل الاعتماد على أنظمة التشغيل الأجنبية في الهواتف الذكية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المطورة محليًا، ويأتي BharOS مع عدم وجود تطبيقات افتراضية (NDA).

السماح للمستخدمين بمزيد من التحكم في الأذونات

وبحسب ما كشفت عنه مواقع هندية، فإن هذا يعني أنه لا توجد تطبيقات افتراضية، ويمكن للمستخدمين تنزيل التطبيقات التي يريدون استخدامها، والفكرة هي السماح للمستخدمين بمزيد من التحكم في الأذونات التي تمتلكها التطبيقات على أجهزتهم، حيث يمكنهم اختيار تنزيل التطبيقات التي يثقون بها فقط للوصول إلى ميزات أو بيانات معينة على أجهزتهم.

كيف يختلف عن Android و Apple iOS

ويوفر نظام التشغيل الوصول إلى التطبيقات الموثوقة من خدمات متجر التطبيقات الخاصة (PASS) الخاصة بالمنظمة، ويوفر PASS الوصول إلى قائمة منتقاة من التطبيقات التي يقال إنها تم فحصها بدقة وتفي بمعايير أمان وخصوصية معينة، وكيف يختلف عن Android وApple iOS، يعتمد BharOS على مشروع Android مفتوح المصدر (AOSP)، وهذا يجعله مشابهًا إلى حد ما لنظام التشغيل Android من Google. iOS، وهو نظام تشغيل مملوك لشركة Apple ولا يوجد تشابه بين BharOS به في حد ذاته.