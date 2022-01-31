بدء صرف معاشات شهر فبراير 2022 لـ10 ملايين و600 ألف مواطن غدا

يبدأ أصحاب المعاشات والمستفيدون من المعاش صرف معاشات شهر فبراير 2022 لنحو 10 ملايين و694 ألف و988 مواطن، غدا الثلاثاء، وذلك من البنوك ومكاتب البريد ومن خلال محفظة الهاتف المحمول ، حيث تقوم الهيئة القومية للتأمينات بتحويل جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على جهات الصرف للمستفيدين، مؤكدة أن كل مستفيد من المعاش أو صاحب معاش، يمكنه بدء الصرف من الغد، لحاملي كارت «ميزة»، أو بطاقات الصرف الآلي، أو التليفون المحمول، أو فورى، مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية.

البطاقات الزرقاء ستظل سارية لحين انتهاء صلاحيتها

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، أن البطاقات الزرقاء «البلاستيكية» ستظل سارية لحين انتهاء صلاحيتها خلال الفترات المحددة لتحويلها إلى كارت ميزة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى لتغيير البطاقات الزرقاء تشمل 10 محافظات، وهي: «الوادي الجديد، السويس، مرسي مطروح، الإسماعيلية، شمال سيناء، أسوان، الأقصر، جنوب سيناء، البحر الأحمر، بورسعيد»، وتنتهي في مارس المقبل.

المرحلة الثانية لتحويل البطاقات البلاستيكية تنتهى في أبريل

وأشارت، وفق بيان صادر عنها، إلى أن المرحلة الثانية لتحويل البطاقات البلاستيكية، والتي تنتهي في أبريل القادم تشمل محافظات «المنوفية، قنا، بني سويف، كفر الشيخ، دمياط، القليوبية، الفيوم، المنيا»، أما المرحلة الثالثة تستمر حتى نهاية مايو وتشمل باقي المحافظات.

إغلاق كل منافذ الصرف الخاصة بالتأمينات

وأكد مصدر مسؤول بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لـ«الوطن» أنه تم إغلاق كل منافذ الصرف الخاصة بالتأمينات، مشيرا إلى أنه تم استبدال صرف المعاشات بأكثر من وسيلة بديلا للبطاقة الزرقاء منها المحفظة الإلكترونية، والتي يمكن استخدام الرصيد المتاح في سداد المستحقات الحكومية وكذلك فى عمليات السحب النقدي، إلى جانب خدمة فوري، أو البنوك.

من جانبه، أكد بنك ناصر الاجتماعي، أن بطاقة «ميزة» تمكن صاحب المعاش أو المستفيد من الشراء من أي مكان، وإتاحة السحب النقدي، وكذلك سداد المدفوعات الحكومية المختلفة، وذلك بالتزامن مع استبدال المنظومة الحالية لبطاقة المعاشات «البلاستيكية» ببطاقات ميزة المدفوعة.