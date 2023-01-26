حالة الطقس غدا الجمعة.. كتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة الموافق 27 يناير 2023.

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية، في بيان صادر عن الهيئة، أن الطقس غدا سيكون دافئا خلال ساعات النهار، على القاهرة الكبرى ومصر الوسطى ومدن القناة وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية.

حالة الطقس غدا

ومن المتوقع أن تتأثر البلاد بالكتل الهوائية القادمة من الصحراء بالجزيرة العربية.

وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويُتوقع أن يستمر هذا الطقس حتى منتصف الأسبوع المقبل.

درجات الحرارة غدا

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية فإنّ درجات الحرارة المتوقعة غدا كما يلي.

- القاهرة 26 - 14.

- العاصمة الإدارية 26 - 14.

- أكتوبر 26 - 11.

- بنها 26 - 13.

- دمنهور 25 - 13.

- وادي النطرون 25 - 13.

- كفر الشيخ 24 - 13.

- المنصورة 25 - 13.

- الزقازيق 26 - 14.

- شبين الكوم 26 - 14.

- طنطا 25 - 13.

- دمياط 25 - 14.

- بورسعيد 25 - 15.

- الإسماعيلية 26 - 14.

- السويس 25 - 14.

- العريش 25 - 15.

- رفح 25 - 16.

- رأس سدر 26 - 14.

- نخل 23 - 07.

- كاترين 23 - 05.

- الطور 23 - 14.

- طابا 26 - 16.

- شرم الشيخ 26 - 17.

- الإسكندرية 24 - 13.

- العلمين الجديدة 24 - 13.

- مطروح 22 - 13.

- السلوم 23 - 12.

- سيوة 26 - 10.

- رأس غارب 25 - 15.

- الغردقة 26 - 16.

- سفاجا 26 - 15.

- مرسى علم 27 - 15.

- شلاتين 26 - 17.

- حلايب 27 - 16.

- أبو رماد 27 - 15.

- رأس حدربة 25 - 13

- الفيوم 26 - 12.

- بني سويف 26 - 11.

- المنيا 27 - 12

- أسيوط 27 - 13.

- سوهاج 26 - 12.

- قنا 28 - 12.

- الأقصر 26 - 11.

- أسوان 27 - 14.

- الوادي الجديد 26 - 13.

- أبو سمبل 28 - 14.