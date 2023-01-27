«الأرصاد»: استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم الجمعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، إذ يكون دافئًا خلال ساعات النهار، على القاهرة الكبرى ومصر الوسطى ومدن القناة وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية.

حالة الطقس اليوم

وأشار خبراء الأرصاد، في بيان صادر عن الهيئة، إلى تأثر البلاد بالكتل الهوائية القادمة من على الصحراء بالجزيرة العربية، مع تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت درجات الحرارة اليوم ما يلي، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

- القاهرة 26 - 14.

- العاصمة الإدارية 26 - 14.

- أكتوبر 26 - 11.

- بنها 26 - 13.

- دمنهور 25 - 13.

- وادي النطرون 25 - 13.

- كفر الشيخ 24 - 13.

- المنصورة 25 - 13.

- الزقازيق 26 - 14.

- شبين الكوم 26 - 14.

- طنطا 25 - 13.

- دمياط 25 - 14.

- بورسعيد 25 - 15.

- الإسماعيلية 26 - 14.

- السويس 25 - 14.

- العريش 25 - 15.

- رفح 25 - 16.

- رأس سدر 26 - 14.

- نخل 23 - 07.

- كاترين 23 - 05.

- الطور 23 - 14.

- طابا 26 - 16.

- شرم الشيخ 26 - 17.

- الإسكندرية 24 - 13.

- العلمين الجديدة 24 - 13.

- مطروح 22 - 13.

- السلوم 23 - 12.

- سيوة 26 - 10.

- رأس غارب 25 - 15.

- الغردقة 26 - 16.

- سفاجا 26 - 15.

- مرسى علم 27 - 15.

- شلاتين 26 - 17.

- حلايب 27 - 16.

- أبو رماد 27 - 15.

- رأس حدربة 25 - 13

- الفيوم 26 - 12.

- بني سويف 26 - 11.

- المنيا 27 - 12

- أسيوط 27 - 13.

- سوهاج 26 - 12.

- قنا 28 - 12.

- الأقصر 26 - 11.

- أسوان 27 - 14.

- الوادي الجديد 26 - 13.

- أبو سمبل 28 - 14.