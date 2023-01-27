ما الفرق بين عقد البيع الابتدائي والنهائي؟.. محامٍ بالنقض يجيب

يسأل بعض المواطنين حول الفرق بين عقود البيع الابتدائية والعقود النهائية، وما الشروط الواجب أن تتوافر داخل كلا العقدين لضمان صحة التوقيع بهما، وخلال هذا التقرير يوضح ياسر سيد المحامي بالنقض الفرق بين عقد البيع الابتدائي والنهائي وفقًا لما نص عليه قانون العقوبات.

العقد الابتدائي هو مجرد عقد عرفي بين طرفين

وقال «سيد» إن العقد الابتدائي هو مجرد عقد عرفي بين طرفين، لكن العقد النهائي هو عقد مسجل أمام الجهات المناط بها التسجيل، حسب الأوضاع التى أقرها القانون، وتكون مصلحة الشهر العقاري.

حالة العقد الابتدائي

وأشار المحامي إلى أنه يمكن التفرقة بين الحالتين، فالعقد الابتدائي «حال كان المبيع منقولاً بغض النظر عن القيمة فإن شروط تملكه الحيازة بحسن نية وبسند صحيح من القانون كالعقد الابتدائي، ففي هذه الحالة يكون كافي لإثبات الملكية إعمالا للقاعدة القانونية التي تقرر أن الحيازة فى المنقول بسند صحيح وبحسن نية سند للملكية».

العقد النهائي

والحالة الثانية العقد النهائي «كون المبيع عقاراً هنا يقرر القانون أن الملكية فى العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل، وهذا لا يعنى أن المشترى بعقد ابتدائى ليس له حقوق ولكن تكون الحقوق المترتبة على العقد الابتدائى حجة بين طرفيه البائع والمشترى، ولكن العقد المسجل حجة على الكافة وهو الناقل للملكية أمام كافة الأشخاص والجهات».