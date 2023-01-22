حوادث اليوم: ضبط سيدة عليها 59 سنة سجنا.. ومسجل خطر يعتدي على والدته

خلال الـ24 ساعة الأخيرة كشفت وزارة الداخلية ملابسات العديد من الجرائم والقضايا عبر محافظات الجمهورية المختلفة، من خلال تكاتف كافة قطاعات الوزارة، لذا تستعرض «الوطن» أهو حوادث اليوم التي أعلنتها وزارة الداخلية في بيانات رسمية خلال الساعة الماضية.

حوادث اليوم: سيدة مطلوبة لتنفيذ 74 حكما قضائيا في بدر

في مدينة بدر بمحافظة القاهرة، نجحت الأجهزة الأمن في القبض على سيدة مطلوب تنفيذ عليها عدد 74 حكم حبس جزئي ومستأنف «تبديد»، وذلك من خلال إجمالي مدة حبس وصلت إلى أكثر من 59 سنة، بالإضافة إلى كفالة مالية وصلت إلى أكثر من 15 ألف جنيه.

عصابة متخصصة في خطف متعلقات المواطنين بالمطرية

وفي منطقة المطرية بالقاهرة، استطاعت أجهزة الأمن القبض على تشكيل عصابي مكون من شخصين تخصصوا في سرقة متعلقات المواطنين في الشوارع من خلال أسلوب الخطف، واعترفا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

«مسجل» يعتدي على والدته بالضرب في الجيزة

وفي محافظة الجيزة، تمكنت أجهزة الأمن من القبض على مسجل خطر تعدى على والدته «ربة منزل» بالضرب، وأحدث بها إصابات بسبب رفضها منحه له مبالغ مالية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه.

9 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص في الجيزة

وفي محافظة الجيزة أيضاً، نجحت أجهزة الأمن في القبض على عدد 9 مراكز لعلاج الإدمان يعملون دون ترخيص، حيث تم ضبط عدد 9 أشخاص من المشرفين على المراكز من بينهم 7 منهم لديهم معلومات جنائية سابقة.