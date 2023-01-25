بيلد: حوادث الطعن بألمانيا تسجل نحو 5 ملايين حالة بسبب انتشار اللاجئين

استمرار حالات الطعن والقتل في ألمانيا بسبب انتشار اللاجئين، الذين انضموا إلى جماعات متشددة مؤخرا، إذ لقي قبل ساعات شخصان مقتلهما وأصيب 5 أشخاص على يد لاجئ يحمل الجنسية السورية، بحسب ما ذكرته صحيفة «بيلد» الألمانية.

بناءً على بيانات عام 2021، سجلت الشرطة الألمانية حوالي 5 ملايين جريمة جنائية، مقارنة بـ 5.3 مليون في العام السابق، يقوم مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالي الألماني بتجميع إحصاءات جرائم الشرطة من وقت إلى آخر، بحسب الصحيفة.

حالات طعن وقعت في ألمانيا

قُتلت امرأة إسرائيلية تدعى موران كايزر، تبلغ من العمر 39 عاما ولديها طفل 6 سنوات، طعناً حتى الموت ليلة رأس السنة في ألمانيا، على يد شريكها حسبما زُعم ولم يتضح مكان وجود الطفل وقت القتل.

وفي وقت سابق، لقيت فتاة تبلغ من العمر 14 عاما حتفها وأصيبت أخرى تبلغ من العمر 13 عامًا، بجروح خطيرة بعد أن هاجمهما رجل بسكين أثناء سيرهما إلى المدرسة في جنوب ألمانيا، وتقول الشرطة إن المشتبه به خرج من مأوى للاجئين في قرية إليركيرشبيرج وهاجم التلاميذ.

طعن معلمة حتى الموت

ووفقًا للشرطة في مدينة مونستر، فإن طالباً يبلغ من العمر 17 عاما اعتقل للاشتباه في قيامه بطعن معلمة حتى الموت في كلية بغرب ألمانيا، وكانت المعلمة، وهي امرأة تبلغ من العمر 55 عامًا، بمفردها في فصل دراسي في الكلية المهنية في إبنبورن، شمال الراين وستفاليا، عندما وقع الهجوم بالسكين.

وقالت الشرطة الألمانية إن شخصين قتلا وأصيب آخر بجروح خطيرة في حادث طعن وقع في جنوب غرب ألمانيا بضواحي مدينة لودفيجشافن، عن طريق شاب يبلغ من العمر 25 عاماً ويحمل الجنسية الصومالية، وذكرت الشرطة أن الضحايا المقتولين هما رجلان ألمانيان يبلغان من العمر 20 و35 عاماً، والشخص الذي أصيب بجروح بالغة يبلغ من العمر 27 عاماً.

هجوم عشوائي على الطلاب داخل الحرم الجامعي

وحادث آخر توفيت فيه امرأة تبلغ من العمر 30 عامًا متأثرة بجروحها بعد هجوم عشوائي بسكين على الطلاب في حرم جامعي ألماني، وكانت المرأة أستاذة مساعدة كانت تحضر مؤتمرًا في جامعة هام ليبستادت للعلوم التطبيقية عندما وقع الحادث، كما أصيبت امرأتان ورجل قبل أن يتمكن طلاب آخرون من كبح جماح المهاجم، ونُقل مشتبه به يبلغ من العمر 34 عامًا إلى رعاية نفسية بعد أن قال المدعون إنه يعاني على الأرجح من مرض انفصام الشخصية المصحوب بجنون العظمة.