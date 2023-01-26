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محمد نور: تجربة «الحب بتفاصيله» أعادتني للسينما من جديد

كتب:

محمود الرفاعى
04:52 م | الخميس 26 يناير 2023
محمد نور

محمد نور

يعود الفنان محمد نور للسينما من جديد، بعد أن تقرر طرح فيلمه الجديد الحب بتفاصيله بداية شهر فبراير المقبل في دور العرض المصرية والعربية.

محمد نور يعود للسينما بـ الحب بتفاصيله

تحدث محمد نور عن سبب موافقته على بطولة الفيلم قائلا لـ«الوطن»، وافقت على فكرة العمل حينما هاتفني صديقي المنتج هيثم إبراهيم، وقررت على الفور العمل عليها، الفيلم كان يفترض أن يصور منذ عامين.

أشار نور، إلى أن جائحة كورونا كانت السبب وراء توقف العمل على الفيلم: «جائحة كورونا تسببت في تأخر استكمال تصويره، حتى اتفقنا على أن يخرج للنور هذا العام».

أكد نور، أن الأغنيات العديدة التي سيتضمنها الفيلم، كانت السبب الرئيسي وراء موافقته عليه «كمية الأغنيات التي سنقدمها في العمل، أحد أسباب موافقتي عليه، فأنا كنت أريد أن تكون أعمالي السينمائية مليئة بالأغنيات».

الحب بتفاصيله من بطولة ملك قورة وعلاء مرسي

فيلم الحب بتفاصيله، بطولة ملك قورة والفنان الكبير علاء مرسي، الفنان مصطفى أبو سريع، وإخراج محمد حمدي.

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