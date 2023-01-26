توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أجواء دافئة وشبورة والعظمى بالقاهرة 27

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشان توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ تشهد البلاد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية بحوالي 3 إلى 4 مئوية، مع تكوّن شبورة مائية على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

وعن توقعات طقس 72 ساعة المقبلة، أشار خبراء الأرصاد إلى أنه سيكون مائلا للدفء على القاهرة الكبرى ومدن ومحافظات شمال الصعيد ومدن القناة، ومائلا للحرارة على جنوب البلاد، ومعتدل الحرارة نهارا على السواحل الغربية والشرقية وشمال الوجه البحري، ومع بداية ساعات الليل سيشعر المواطنون بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، تسجل درجات الحرارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة على محافظات الجمهورية التالي:

درجات الحرارة الجمعة 27 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 13.

درجات الحرارة السبت 28 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 14.

درجات الحرارة الأحد 29 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 14.