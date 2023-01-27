محمد نور: أقدم 6 أغان في فيلم «الحب بتفاصيله»

يطرح الفنان محمد نور فيلمه السينمائي الجديد «الحب بتفاصيله» مع بداية شهر فبراير المقبل بعد غياب طويل استمر حوالي 10 سنوات منذ عرض فيلم «جيم أوفر» مع الفنانة يسرا والفنانة مي عز الدين.

«الحب بتفاصيله» يعيد محمد نور للسينما بعد غياب 10 سنوات

وكشف محمد نور في تصريحات لـ«الوطن» أن من الأسباب الرئيسية وراء موافقته على العمل هو الأغاني التي سيقدمها، موضحًا: «أقدم في العمل 6 أغنيات جديدة من بينها أغنية مع القناة مصطفى قمر وسيتم عرض الأغنية في نهاية الفيلم وهي بعنوان شفعوا القمر».

محمد نور: جائحة كورونا كانت السبب وراء تأخر طرح وتصوير فيلم الحب بتفاصيله

وأشار نور إلى أن جائحة كورنا كانت السبب وراء توقف العمل على الفيلم، موضحًا: «جائحة كورونا تسببت في تأخر استكمال تصويره حتى اتفقنا على أن يخرج للنور هذا العام».

الحب بتفاصيله من بطولة ملك قورة وعلاء مرسي

فيلم الحب بتفاصيله من بطولة ملك قورة والفنان الكبير علاء مرسي والفنان مصطفى أبو سريع وإخراج محمد حمدي.