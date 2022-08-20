تكريم مادلين طبر بمهرجان همسة الدولي للآداب والفنون في دورته العاشرة

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون، تكريم الفنانة مادلين طبر بجائزة التميز، عن دورها بــ مسلسل «ملف سري» ضمن تكريمات المهرجان في دورته العاشرة.

وقال فتحي الحصري، رئيس الحفل، إن هذا التكريم جاء بعد استفتاء الجمهور، لافتًا إلى أن مادلين طبر نالت أعلى نسبة تصويت من الجمهور في الاستفتاء، وذلك بعد إعلان الإدارة أسماء المكرمين.

جدير بالذكر أن الدورة العاشرة لمهرجان همسة تحمل اسم الفنان توفيق عبد الحميد، وتقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية 4 سبتمبر المقبل.

أبطال مسلسل ملف سري

مسلسل ملف سرى تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمي، مادلين طبر، كارولين عزمي، علاء مرسي، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

أحداث مسلسل «ملف سرى»

وتدور أحداث «ملف سرى» حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، الذي يجسد دوره هاني سلامة، ويعتبر مثال للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرية، ويتعرض لتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.