إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي ببني سويف

أصيب 5 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة محافظة بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام لقربها من مكان الحادث.

انقلاب سيارة ميكروباص في بني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بعد منطقة الصوامع بالقرب من محافظة الفيوم، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونُقل المصابون إلى أقرب مستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة.

5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام

ودفع مرفق هيئة الإسعاف فرع بني سويف بـ3 سيارات بالاشتراك مع سيارتين إسعاف تابعتان لمرفق الفيوم، إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي الفيوم العام، لقربها من مكان الحادث وجاري تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم.

أسماء المصابين في الحادث

ونقلت سيارات إسعاف بني سويف 3 مصابين في الحادث، وهم فتحي درويش عبدالرحمن، 53 عامًا، يقيم بالمنيا، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، ومحمد نبيه شعبان، 41 عامًا، يقيم بمحافظة المنيا، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وحمدي درويش عبد الرحمن، 28 عامًا، مصاب بجروح وسحجات بالجسم.

ونقلت السيارات المشاركه من مرفق إسعاف الفيوم مصابين جاري التعرف عليهما، وجميعهم يتلقون العلاج اللازم داخل مستشفى الفيوم العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة.