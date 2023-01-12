القبض على صيدلي بتهمة بيع أدوية مخدرة على «فيس بوك»

اعلنت وزارة الداخلية انه إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والتصدى لمحاولات ترويجها فى أوساط الشباب والنشء .

فقد رصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة وجود إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) تقوم بترويج وبيع الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمهربة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد القائم بإدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنه (صيدلى – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) تخصص نشاطه فى ترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة على النحو المشار إليه، وذلك من خلال تبادل الرسائل الإلكترونية فيما بينه وبين عملائه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (1330 أمبول مخدر - هاتف محمول) وبمواجهته أقرا بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" على النحو المشار إليه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (300000 ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.