ضبط أدوية مخدرة ومنشطات جنسية بـ3.8 مليون جنيه بأسيوط

تمكن فريق ضباط هيئة مكتب الرقابة الإدارية بأسيوط، بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي بصحة أسيوط، ومديرية التموين، ومصلحة الضرائب، ومجلس مدينة أبنوب، من ضبط عدد 2 مخزن وصيدلية لبيع الأدوية المخدرة ومنتهية الصلاحية والمحظور تداولها.

بيع أدوية مخدرة ومحظور تداولها في أسيوط

وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية بأسيوط بقيام عدد من المخازن والصيدليات غير مرخصة، ببيع الأدوية المخدرة ومنتهية الصلاحية والمحظور تداولها، لخطورتها على الصحة العامة.

وعلى الفور، جرى تشكيل لجنة برئاسة المقدم محمد عبدالمنعم، عضو هيئة الرقابة الإدارية، مكتب أسيوط، وبإشراف الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وعضوية الدكتورة راندا رفعت، مدير عام إدارة الصيدلة والدكتور أحمد مرعي، مدير إدارة التفتيش الصيدلى.

حيازة كمية كبيرة من الأدوية المدرجة بجدول المخدرات والمنشطات الجنسية المحظورة

وأوضح دكتور أحمد مرعي، مدير التفتيش الصيدلي بصحة أسيوط، أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد 2 مخزن غير مرخص، وصيدلية غير مرخصة، وتنوعت المخالفات بين حيازة كمية كبيرة من الأدوية المدرجة بجدول المخدرات، والمنشطات الجنسية المحظور تداولها، وكمية من المستلزمات الطبية المغشوشة، وأدوية خاصة بوزارة الصحة والسكان محظور تداولها.

وأشار إلى أن إجمالي قيمة المضبوطات بلغت 3 ملايين و800 ألف جنيه، وتم تحرير المحاضر أرقام 7927 و7928 و7929 لسنة 2021، جنح أبنوب، وجرى إخطار النيابة العامة للتصرف واستكمال الإجراءات.

ضمت الحملة كلاً من الدكتور مايكل نبيل، والدكتور حاتم أسامة، والدكتور مصطفى محمود، والدكتورة نانسي عاطف، والدكتورة شهيرة فواز، والدكتورة ثناء حسن، مفتشي الصيدلة بصحة أسيوط، بالإضافة إلى مندوبين من التموين، وممثلين من مأمورية ضرائب أسيوط، والمجلس المحلي لمدينة أبنوب، بعضوية شنودة صليب، نائب رئيس مجلس المدينة.