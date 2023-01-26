قناة الحياة: مؤسسة «راعي مصر» قدمت خدمات القوافل الطبية لـ1.2 مليون مريض

نظمت مؤسسة راعي مصر للعمل الطبي إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، احتفاليتها السنوية بمشاركة عدد من شركاء النجاح، وحرصت على تكريم شركاء الخير، واستعراض خطتها للأعوام المقبلة.

مؤسسة راعي مصر للتنمية

واستعرض برنامج «أهل بلدنا» المذاع على فضائية «الحياة» جانبا من الاحتفالية، إذ يعد برامج دعم الحماية الاجتماعية طريق تسير عليه مؤسسة راعي مصر للتنمية أحد أهم الأذرع التنموية للتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي.

واستعرضت المؤسسة خلال حفلها السنوى سجلا حافلا بالإنجازات الخيرية، وكان التميز حليفها في قوافلها الطبية التي قدمت خدماتها لأكثر من مليون و200 ألف مريض خلال السنوات الأربع الماضية.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وقال المستشار أمير رمزي، رئيس مؤسسة راعي مصر للتنمية، إن المؤسسة تحتفل بالانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، الذي يعد ذراعا تنفيذيا مهما للدولة في خدمة المواطنين غير القادرين.