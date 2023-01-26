برنامج «أهل بلدنا» على قناة الحياة يبرز جهود قوافل «ستر وعافية» في أسوان

سلّط برنامج «أهل بلدنا»، الذي تقدمه الإعلامية مها موسى على قناة «الحياة»، الضوء على قوافل «ستر وعافية» في أسوان، التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأعلنت قناة «الحياة» إعادة بث حلقتها الخاصة من داخل مستشفى شفاء الأورمان بمحافظة الأقصر بعد افتتاحها خلال فعاليات «شهر الخير»، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في محافظات صعيد مصر خلال شهر ديسمبر الماضي.

وركزت الحلقة، على «شهر الخير» في صعيد مصر، والذي أطلقه التحالف الوطني خلال ديسمبر المنقضي، حيث تضمن فعاليات كثيرة منها المرحلة الرابعة في مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، حيث تحمي الآلاف من الأطفال والكبار من الصعيد للقاهرة لتلقي العلاج وتقدم خدمات بجودة عالمية.

القافلتين 12 و13 من ستر وعافية

وعرض البرنامج تقريرا تلفزيونيا، عن قوفل «ستر وعافية» بأسوان، جاء فيه أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة بذل أقصى الجهود للارتقاء بصعيد مصر وإعلان عام 2022 عام المجتمع المدني لتوحيد مؤسسات المجتمع المدني جهودها معا تحت مظلة كبرى هي التحالف الوطني، أطلق التحالف وأعضاؤه قوافل «ستر وعافية» الثانية عشرة والثالثة عشرة في أسوان لمساعدة 35 ألف مواطن، بمشاركة اكثر من 100 شاب في القافلتين.

فرصة جيدة

وقالت سيمون ناصر عضو التحالف: «في البداية كنا نتخيل أننا سنطلق قافلة أو قافلتين»، وقال إحسان جمعة مسؤول قوافل بجمعية مصطفى محمود: «التحالف فرصة جيدة جدا للجمعيات كي توحد جهودها حتى نصل إلى المواطنين الأولى بالرعاية».