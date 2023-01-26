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رئيس أمناء «شفاء الأورمان» لقناة الحياة: نتعامل مع 500 مريض يوميا من محافظات الصعيد

كتب:

محمد أيمن سالم
06:28 م | الخميس 26 يناير 2023
رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الأورمان

رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الأورمان

قال الدكتور خالد النوري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الأورمان، إن المرحلة الأولى افتتحت منذ 6 سنوات ونصف، واليوم تبدأ المرحلة الرابعة لمستشفى الأطفال، وتعد الأخيرة، متابعا «المستشفى مجهز على أعلى مستوى من الناحية الطبية، بالإضافة للجانب الإنشائي والهندسي والأجهزة الطبية».

متوسط الحالات اليومية 

وأوضح «النوري»، خلال استضافته ببرنامج «أهل بلدنا» المذاع على فضائية الحياة، أن المستشفى يستقبل جميع المرضى القادمين من الصعيد، وكل يوم يستقبل المستشفى نحو 500 مريض، ومتوسط الحالات اليومية الجديدة من 30 إلى 40 حالة، بالإضافة للمرضى المترددين، موضحا أن جميع الخدمات الطبية تقدم مجانا للمرضى «مفيش تذكرة دخول أو خدمات تقدم بمقابل مالي للمريض».

خدمات طبية على أعلى مستوى

وأشار رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الأورمان، إلى أن فلسفة الإدارة في المستشفيات قائمة على الحفاظ على المنشآت، وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى، والحرص على تشغيل الأجهزة بأفضل الطرق، واختيار أفضل أنواع الصيانة وقطع الغيار للتعامل مع أي أعطال طارئة.

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