رئيس أمناء «شفاء الأورمان» لقناة الحياة: نقدم خدماتنا منذ 25 سنة في 22 محافظة

قال الدكتور خالد النوري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الأورمان، إن المستشفى تعاقد مع شركة صيانة وقت استلام الأجهزة الطبية لضمان عدم عطل الأجهزة بشكل يؤثر على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، «التعاقد مع الشركة يضمن عدم عطل الجهاز لأكثر من 12 ساعة سنويا لضمان انتظام التشغيل الطبي للأجهزة دون توقف».

توفير الخدمات لجميع المواطنين

وأوضح «النوري» خلال استضافته ببرنامج أهل بلدنا المذاع على فضائية الحياة، أن الانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي مهم، لأن التحالف يبحث عن أفضل طرق يخدم بها المجتمع المدني الشعب المصري، لافتا إلى أن المجتمع المدني يقدم جزءا كبيرا من الخدمات التى يحصل عليها المواطن، ولابد من التكامل لضمان توفير الخدمات لجميع المواطنين دون تكرار وحرمان البعض منها بسبب سوء التوزيع.

22 محافظة على مستوى الجمهورية

وأشار رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الأورمان إلى أن جمعية الأورمان تعمل منذ 25 عاما في 22 محافظة على مستوى الجمهورية، ولديها في كل محافظة مندوب مسؤول عن تقديم الخدمات وجمع قاعدة البيانات ودراسة الحالات، وتقديم تلك البيانات للتحالف الوطني للعمل الأهلى.