الرئيس التنفيذي لـ«شفاء الأورمان» لقناة الحياة: نقدم خدماتنا الطبية مجانا لجميع المرضى

قال الدكتور محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لشفاء الأورمان، إن المستشفى يفتتح اليوم المرحلة الرابعة من مستشفى سرطان الأطفال وهي المرحلة الأخيرة، وتتضمن توسعة للمستشفى وبها الرعاية العادية والمركزة والعلاج الكيماوي والإشعاعي والعمليات، لافتا إلى أنه يعد المستشفى الثاني بعد افتتاح الأول في 2016، وتعمل بكامل طاقتها وتستقبل يوميا بين 500 إلى 600 مريض جدد ومترددين، ويتلقون الخدمات مجانا 100%.

مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي

وأوضح «فؤاد» خلال استضافته ببرنامج أهل بلدنا المذاع على فضائية الحياة، أن المستشفى والجمعية تعمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، «نفتخر في جمعية الأورمان بكوننا من الأعضاء المؤسسين للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، واليوم يشاركنا في الافتتاح الداعين والمتبرعين للمستشفى ويلتقوا المرضى ورواد المستشفى».

مؤسسة شفاء الأورمان

وأشار رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الأورمان إلى أنه من المقرر أن يكون المستشفى انتهى تماما من توفير جميع الأجهزة والمعدات والسرائر في 2023، لافتا إلى أن التحالف يتميز بالتنوع بين أعضائه، وجمعية الأورمان تعمل في عدة مجالات صحية واقتصادية واجتماعية، وتوجد مؤسسات أخرى في التحالف تقدم التوعية للمرضى.