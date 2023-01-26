أم طفلة تتلقى العلاج في شفاء الأورمان لقناة الحياة: خدمة طبية مجانية على أعلى مستوى

قالت الحاجة شربات، أم الطفة «ملك» التي تتلقى العلاج في مستشفى شفاء الأورمان، إن ابنتها تعرضت لحالة من ارتفاع درجة حرارتها، وانتقلت لأحد المستشفيات في الأقصر منذ شهر، وتم تشخيص حالتها بأنها مريضة أورام، «تم تحويلنا على أسيوط وبنتى تعبت نفسيا، وبعد كده اتنقلت لمستشفى شفاء الأورمان، وفيها شوفنا تعامل مختلف ونظافة واهتمام طبي على أعلى مستوى».

الرعاية الطبية الفائقة مجانا

أوضحت «شربات»، خلال استضافتها ببرنامج أهل بلدنا المذاع على فضائية الحياة، أن ابنتها تتلقى الرعاية الطبية الفائقة مجانا، الفحص والعلاج والإقامة مجانا، وبمجرد ما تشعر بأي تعب أو تطور في حالتها نجد الطبيب المعالج يعيد الفحص فورا على مدار الساعة.

مسشتفى شفاء الأورمان

وكانت شفاء الأورمان، شهدت اليوم افتتاح المرحلة الرابعة من مستشفى الأورام، بعد توفير معظم الأجهزة والمعدات الطيبة، والانتهاء من أعمال الانشاءات والتجهيزات، ويستقبل المستشفى أكثر من 500 حالة يوميا بين مترددين ومرضى جدد، وجميعهم يتلقون العلاج والفحص الطبي مجانا دون دفع أي أموال.