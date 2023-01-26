الأرصاد: مرتفع جوي يتسبب في ارتفاع الحرارة 10 درجات اليوم عن مثيله العام الماضي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اختلاف درجات الحرارة بفرق 10 درجات مئوية اليوم عن العام الماضي، إذ سجلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة يوم 26 يناير من عام 2022 12 درجة مئوية، بينما سجلت درجة الحرارة العظمى اليوم 22 درجة مئوية.

الأرصاد: فرق 10 درجات اليوم المماثل خلال عامين متتاليين

أشارت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية في بيانه عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن هناك فرق 10 درجات مئوية في اليوم المماثل في العامين المتتاليين، ليتزامن ذلك مع الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، نتيجة لاختلاف مصادر الكتل الهوائية، وما يؤثر علينا في طبقات الجو العليا.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن مصدر الكتلة الهوائية يلعب كعامل أساسي في تحديد درجة الحرارة المتوقعة، كما أن هناك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية لـ«الوطن»، أن الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة التي تشهده كل الأنحاء خلال الفترة الحالية تأثرا بالمرتفع الجوي، من المتوقع أن تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، ليكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة غدا الجمعة الموافق 27 يناير.

حالة الطقس وتوقعات سقوط الأمطار الأسبوع المقبل

كما أنه من المتوقع أن تشهد عدد من المناطق نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، وبالنسبة لسقوط الأمطار، قد يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة مساء بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية غدا.

وتعود فرص سقوط الأمطار مرة أخرى خلال الأسبوع المقبل يوم الاثنين، ليكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.