حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. غدا ذروة ارتفاع درجة الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال الأيام القادمة في بيان لها، إذ يتوقع الخبراء أن يكون هناك طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الأيام القادمة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام القادمة على أغلب الأنحاء، إذ أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و 4 درجات مئوية، ليكون الجمعة ذروة ارتفاع درجات الحرارة في الموجة الحالية.

ووتنشط الرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص أمطار خفيفة مساء بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم السبت والأحد

وبالنسبة لحالة الطقس يوم السبت والأحد، فمن المتوقع أنن يكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس الاثنين المقبل

وعن تفاصيل حالة الطقس يوم الاثنين المقبل، فمن المتوقع أن يكون هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة بنسبة 30 إلى 40 % تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.