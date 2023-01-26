تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر.. ينقل إلى غرفة عادية بعد 3 أيام

شهدت الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر، تحسنا كبيرا حيث ترك العناية المركزة، أمس، لينتقل الي العناية المتوسطة تحت ملاحظة الأطباء.

الحالة الصحية لحلمي بكر

وأكد الدكتور نور أبو حساب الصديق المقرب للفنان حلمي بكر، والذي يتواجد معه داخل المستشفة أن حالته الصحية تشهد تحسنا، مضيفا في تصريحات لـ«الوطن»: «الموسيقار حلمي بكر في تحسن مستمر وغادر أمس العناية المركزة، ليجرى نقله إلى العناية المتوسطة لمدة 3 أيام بأمر الأطباء، وبعدها ينقل إلى غرفة عادية، ولكن الحمدلله حالته الصحية في تحسن مستمر بفضل الله ودعوات محبية».

تفاصيل الأزمة الصحية لـ حلمي بكر

وتعرض الموسيقار حلمي بكر لأزمة صحية فجر الجمعة الماضية دخل على آثارها العناية المركزة، في أحد المستشفيات الكبري، حيث عاني من مشكلات في الكلي والسكر إدت إلى احتباس السؤال في الجسم.

وكشف عن أزمة حلمي بكر الصحية صديقة الدكتور عاطف إمام عميد معهد الموسيقى الأسبق، والذي نشر له صوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وعلق عليها قائلا: «ربنا يشفيه ويعافيه الموسيقار الكبير حلمي بكر.. وشكرا للدكتور محمد عساسة استشاري القلب والأوعية الدموية».