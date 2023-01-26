والد طفل يتلقى العلاج في «شفاء الأورمان» لـ قناة الحياة: أخد الكيماوي ببلاش ودلوقتي بيتابع

قال والد أحد الأطفال ممن يتلقون العلاج في مستشفى شفاء الأورمان، إن نجله عمره 6 سنوات، وتم اكتشاف مرضه بتشخيص من الأطباء وترشيحه لمستشفى «شفاء الأورمان»: «استقبلونا هنا في المستشفى وبدأنا العلاج وجلسات الكيماوي مجانا، إلى أن أتم الله شفاءه والآن في مرحلة المتابعة».

الأطقم الطبية في المستشفى

وأوضح «عرفات» خلال استضافته ببرنامج «أهل بلدنا» المذاع على قناة الحياة، أن الأطقم الطبية في المستشفى مستعدون على أعلى مستوى ودائما في خدمة المرضى: «التمريض والخدمات متوفرة على مدار الساعة، وفيه متابعة دائمة بعد خروجنا من المستشفى، ولو فيه أي تغير في المواعيد بيبلغونا بالتلفون قبل ما نيجي، والأطباء شاطرين جدا ودايما في خدمتنا».

توفير معظم الأجهزة

وكانت مستشفى شفاء الأورمان شهدت اليوم افتتاح المرحلة الرابعة من مستشفى الأورام، بعد توفير معظم الأجهزة والمعدات الطيبة والانتهاء من أعمال الإنشاءات والتجهيزات، ويستقبل المستشفى أكثر من 500 حالة يوميا بين مترددين ومرضى جدد، وجميعهم يتلقون العلاج والفحص الطبي مجانا دون دفع أي أموال.