فيلم رامز جلال الجديد 2023 يحتل المركز الأول في إيرادات شباك التذاكر

استطاع فيلم رامز جلال الجديد«أخي فوق الشجرة»، تصدر الإيرادات في شباك التذاكر، إذ تفوق على باقي أفلام دور العرض ليحتل المركز الأول.

فيلم رامز جلال الجديد «أخي فوق الشجرة»

أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن» أن فيلم رامز جلال الجديد«أخي فوق الشجرة»، احتل المركز الأول أمس في إيرادات شباك التذاكر، حيث حقق مايقرب من 504 آلاف جنيه.

أحداث فيلم «أخي فوق الشجرة»

وتدور أحداث فيلم «أخي فوق الشجرة»، في إطار كوميدي حول شاب يكتشف بعد وفاة والدتة أن لديه شقيق توأم يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، تجمعهم الظروف مجددا وتنشأ بينهم العديد من المواقف الكوميدية.

أبطال فيلم «أخي فوق الشجرة»

ويضم فيلم «أخي فوق الشجرة» لرامز جلال عدد كبير من نجوم الفن والكوميديا، أبرزهم: تارا عماد، حمدي الميرغني، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.