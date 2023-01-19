فيلم «أخي فوق الشجرة» لـ رامز جلال يحقق 383 ألف جنيه في أول أيام عرضه

حقق الفنان رامز جلال، نجاحاً كبيراً بفيلمه الجديد «أخي فوق الشجرة»، في أول أيام عرضه بدور العرض، حيث استقبلت أكثر من دار عرض أمس الفيلم.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم رامز جلال حقق أمس 383 ألف جنيه، وتصدر المركز الأول بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض.

دور رامز جلال في فيلم «أخي فوق الشجرة»

فيلم «أخي فوق الشجرة»، بطولة رامز جلال يعد من الأفلام الكوميدية، ويجسد فيه شخصيتين، إحداهما شاب انطوائي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب.

ويعتبر فيلم «أخي فوق الشجرة» عودة للفنان رامز جلال بعد فيلمه الأخير «أحمد نوتردام» عام 2021، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم .

أبطال فيلم «أخي فوق الشجرة» لرامز جلال

فيلم «أخي فوق الشجرة» من بطولة رامز جلال، تارا عماد، حمدي الميرغني، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.