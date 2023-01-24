رامز جلال يتصدر المركز الأول في شباك التذاكر بفيلم «أخي فوق الشجرة»

حقق الفنان رامز جلال نجاحا في شباك التذاكر بفيلمه الأخير «أخي فوق الشجرة»، رغم تسريب نسخة من العمل على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه ما زال يحافظ على الصدارة، ويحتل المرتبة الأولى بين الأفلام المنافسة.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»: «حقق رامز جلال أمس بفيلمه «أخي فوق الشجرة» إيرادات وصلت إلى 400 ألف جنيه، واستطاع أن يتصدر المركز الأول بين الأفلام المنافسة الأخرى بدور العرض».

أحداث فيلم «أخي فوق الشجرة»

وتدور أحداث فيلم أخي فوق الشجرة في إطار كوميدي، حول شاب انطوائي يكتشف بعد وفاة والدته أنه لديه شقيق توأم يدعى «بهاء»، ويعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وتنقلب الأحداث.

فيلم «أخي فوق الشجرة» من تأليف لؤي السيد، ويشارك في بطولته عدد من النجوم، رامز جلال، تارا عماد، نسرين طافش، بيومي فؤاد وحمدي الميرغني.

أخر ظهور لـ رامز جلال

وظهر الفنان رامز جلال في إحدى الحفلات بالرياض، ومازح عددا كبير من الفنانين أصدقائه من الوسط الفن، وانتشرت عدد من الفيديوهات له على مواقع التواصل الاجتماعي .