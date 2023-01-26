«التعليم» تحدد إجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة للطلاب المكفوفين

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يجرى السماح للطلاب المكفوفين المقيدين بمدارس النور والأمل بالتقدم لأداء امتحان شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة بطريقة برايل، طبقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، على أن يكون تقدمهم للامتحان على الشعبة الأدبية.

يجوز للطالب الكفيف الاستعانة بمرافق

ولفت وزارة التربية والتعليم في خطاب موجة المديريات التعليمية، إلى أنه يجوز للطالب الكفيف الاستعانة بمرافق كفيف بعد الحصول على خطاب معتمد من المدرسة، وتحت مسئوليتهم بعدم قدرة الطالب على القراءة والكتابة بطريقة برايل وتطبق علية نفس الشروط والأحكام المتبعة في امتحان الطلاب المرضى بمرافق.

إخطار الادارة العامة للتربية الخاصة

وفيما يتعلق بالطلاب المكفوفين الراغبين بالتقدم لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للمبصرين) بمرافق طبقا لما هو متبع في امتحان الطلاب المرضى بمرافق، وتطبق عليهم نفس الشروط والأحكام.

وأوضحت أنه فى جميع الحالات السابقة على إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب إخطار الإدارة العامة للتربية الخاصة ورئيس لجنة سير الامتحان ولجنة النظام والمراقبة بالحالات السابق ذكرها إن وجدت، والتي تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.