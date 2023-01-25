خطوات تقديم طلبات الأعذار القهرية لامتحانات الثانوية العامة.. اعرفها

أعلنت وزارة التربية والتعليم الحالات الخاصة التي تعيق الطلاب عن أداء امتحانات الثانوية العامة، مشيرة إلى أن هناك أعذارا مرضية وأعذارا قهرية.

ولفتت «التعليم» في خطاب رسمي موجه للمديريات التعليمية أن الأعذار القهرية التي تمنع الطلاب من أداء الامتحانات تتمثل فيما يلي:

الأعذار القهرية قبل أداء الامتحان

وتعني الطالب الذي يتغيب عن أداء امتحان الدور الأول في امتحان الثانوية العامة، في كل المواد أو بعضها بعذر قهري، عليه أن يتقدم للإدارة التعليمية التابع لها بما يثبت هذا العذر لتقوم الإدارة برفعه إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة للنظر في اعتماد هذا العذر من عدمه من رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام ويتم إثبات هذا العذر القهري، سواء مرضي أو غيره بالمستندات المعتمدة.

وأوضحت التربية والتعليم أنه في حالة اعتماد العذر يكون للطالب الحق في أداء الامتحان في الدور الثاني بالدرجة الفعلية، وفي حالة استمرار العذر المرضي حتى نهاية امتحان الدور الثاني لا يحتسب هذا العام عام رسوب ضمن عدد مرات التقدم للامتحان المسموح بها قانوناً.

أعذار تمنع استكمال الطالب للامتحان

ولفتت التعليم إلى أنه إذا حدث للطالب عذر قهري، سواء مرضي أو غيره أثناء أدائه الامتحان في مادة أو أكثر يحول دون استمرار الطالب في أداء الامتحان يعرض على طبيب اللجنة أو الزائرة الصحية، لعمل تقرير طبي يفيد بعدم استطاعة الطالب استكمال الامتحان وتقرير آخر من رئيس لجنة سير الامتحان.

ويتم إرسال هذه التقارير إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة في ذات اليوم لعرضها على الإدارة العامة للتعليم الثانوي لبحث الحالة وعرض التقرير على رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام للنظر في مدى أحقية الطالب لأداء امتحان الدور الثاني في هذه المواد بالدرجة الفعلية من عدمه.