التفاصيل الكاملة لمقتل طالب سعودي بأمريكا طعنا والشرطة تطارد المتهمة

تكثف شرطة مدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، جهودها للعثور على سيدة أمريكية ارتكبت جريمة قتل، راح ضحيتها طالب سعودي طعنا في وقت سابق هذا الأسبوع.

الضحية يبلغ من العمر 25 عاما وأصيب بطعنة في الرقبة

أوضحت الشرطة الأمريكية، أن الطالب المقتول اسمه الوليد الغريبي، الذي يبلغ من العمر 25 عاما، حيث تم العثور على جثته يوم الاثنين الماضي، مصابا بطعنة في رقبته داخل دورة المياه في الطابق الثالث من المبنى الذي يقطن فيه، بحسب وسائل الإعلام الأمريكية.

وأعلنت الشرطة الأمريكية، أن المتهمة تدعى نيكول ماري رودجرز والبالغة من العمر 19 عاما من مدينة كولومبوس بولاية جورجيا، وتواجه تهما بالقتل، وجاري البحث عنها في الوقت الحالي، حيث رصدت الشرطة الأمريكية مكافأة قدرها 20000 دولار أمريكي مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى اعتقال المتهمة الهاربة.

الشرطة الأمريكية رصدت مكافأة قدرها 20 ألف دولار

وقالت الشرطة الأمريكية، إن المتهمة تقود سيارة كيا سورينتو 2017 سوداء، تحمل لوحة ترخيص جورجيا CUS-1413، لكن لم تعلن عن معلومات إضافية، حيث إنها لم تذكر دواعي الحادثة أو ما إذا كانت المشتبه بها على معرفة بالضحية، وحثت كل من لديه معلومات على الاتصال بالشرطة.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع حادث قتل الشاب السعودي الوليد الغريبي، الذي كان يتبقى له مدة شهرين للتخرج في الكلية والعودة، وكان يستعد لإنهاء رحلة الابتعاث.

وبحسب وسائل مواقع الاجتماعي أن الشاب السعودي رغب ببيع بعض الأثاث وعمد إلى عرض إعلانه على شبكة «فيسبوك»، وعند قدوم أشخاص لشراء الأثاث اعتدوا عليه بالطعن وسرقوا الأموال التي بحوزته.