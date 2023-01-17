مقتل شاب بطلقات نارية على يد ابن عمه في نجع حمادي

لقي شاب مصرعه، صباح اليوم الثلاثاء، في قرية أبوحزام بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، إثر إصابته طلقات نارية، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المركز.

مقتل شاب في قرية «أبو حزام»

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مقتل شاب بطلق ناري داخل قرية أبو حزام في نجع حمادي، شمال المحافظة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة نجع حمادي وفرع البحث بشمال المحافظة، وسيارة إسعاف، وفور الوصول إلى مكان الواقعة، تم فرض كردون أمني، وجرى معاينة الجثة.

نقل الجثة إلى مستشفى نجع حمادي

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين أن الجثة لشاب يدعى علي سعد الدين، 26 عاما، مصاب بطلقات نارية، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي.

وتبين بحسب التحريات الاولية، أن سبب مقتل الشاب بطلقات نارية هو خلافات مع ابن عمه في القرية.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وکلفت وحدة المباحث بالتحري وكشف ملابسات الحادث، وضبط المتهم الهارب بقتل ابن عمه.