القصة الكاملة لوفاة أب وأبنائه الثلاثة صعقا داخل مصنع في بني سويف

عاش مجاهدا طيلة حياته، ما بين عمله كموظف داخل مستشفى بني سويف الجامعي، وعمله مساء في مطعم للمأكولات الشعبية، ومنها لإنشاء مصنع صغير لتصنيع المخللات في منطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل بمدينة بني سويف، يخرج يوميًا للسعي على لقمة عيشة وتوفير حياة كريمة لأسرته المكونة من 4 أبناء والزوجة، إلا أن الأسرة سرعان ما تعرضت لكارثة في لحظات بعد وفاة الأب و3 من أبنائه داخل مصنع المخللات الخاص بهم، إثر تعرضهم لماس كهربائي من أحد المواتير بحوض تخزين المخلل، أثناء تنظيفه.

تفاصيل حادث وفاة أب وأبنائه الثلاثة داخل مصنع للمخللات ببني سويف

«أحمد سيد طايع»، والذي تخطى عامه الخمسين، توجه عقب صلاة الجمعة، كعادته أسبوعيا، وأصطحب أبنائه الأربعة 3 من الذكور وبنتا لم تتخطى عامها السادس، إلى مصنع للمخللات بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل، دقائق من وصولهم للمكان وفور بدئهم في عملية تنظيف وتطهير حوض تخزين المخلل، حتى فوجئ الأب وابنه الأكبر «بلال» بماس كهربائي من أحد مواتير المياه «طرمبة»، ما عرضهما للصعق بالكهرباء، فحاول الابنان الثاني والثالث إنقاذ والدهما وشقيقهما، إلا أنهما سقطا واحدا تلو الآخر دخل الحوض، ليلفظ الأب وابناؤه الثلاثة أنفاسهم الأخيرة، صعقا بالكهرباء، ويجرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، قبل أن يتم التصريح بدفنهم ويشيعهم أهالي بني سويف في جنازة مهيبة شارك بها المئات، في حين لهو الطفلة في الخارج وعدم وجودها بالقرب من «حوض التخرين»، أنقذها من اللحاق بأشقائها وأبيها.

جنازة جماعية لأب وأبنائه الثلاثة.. 4 نعوش حملتهم لمثواهم الأخير

وخرجت الجنازة الجماعية للأب وأبنائه الثلاثة، من مسقط رأسهم في حي الأباصيري، عقب تأدية الصلاة عليهم أمام مسجد بني سويف الجديدة، وسط مشاركة المئات، وسط حالة من الحزن انتابت الجميع.

مديرية أمن بني سويف تتلقى إخطارا بحادث وفاة أب وأبنائه الثلاثة داخل مصنع للمخللات

كان اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بمديرية الأمن، يفيد بمصرع أب و3 من أبنائه، داخل مصنع لتصنيع المخلل بالمنطقة الصناعية ببياض العرب بشرق النيل، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة، ودفع مرفق إسعاف بني سويف بأربع سيارات إسعاف، إلى محل الواقعة، حيث جرى نقل الجثامين الأربعة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، التحريات الأولية للحادث: ماس كهربائي بأحد أحواض مياه تخزين المخلل وراء الحادث.

أسماء ضحايا الحادث

وتبين أن المتوفين هم أحمد سيد طايع، 50 سنة، مقيم ببني سويف، صاحب مصنع مخلل، وأبنائه: بلال، 19 عاما، وعبدالله 18 عاما، وأدهم 14 عاما، وجرى تحرير محضر بالحادث، ونقل الجثث إلى مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفن الجثامين.

تحريات الحادث: ماس كهربائي وراء وفاة الأب وأبنائه الثلاثة

وكشفت التحريات والمعاينة الأولية لحادث وفاة صاحب مصنع مخلل، و3 من أبنائه، أمس الجمعة، عن أنهم تعرضوا لماس كهربائي من موتور «طرمبة»، أثناء تنظيفهم لحوض تخزين المخلل، الذي يحتوي على مياه داخل المصنع الخاص بهم، بالمنطقة الصناعية ببياض العرب بشرق النيل بمركز بني سويف، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.