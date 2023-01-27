معلومات عن الدبابة الفرنسية «لوكلير» قبل توريدها لأوكرانيا

تطور فرنسا دبابات «لوكلير» منذ تسعينيات القرن الماضي، وهي دبابة قتال رئيسية يستخدمها الجيش الفرنسي ويتكون طاقمها من 3 أفراد، ورغم أنها أحدث دبابات الجيش الفرنسي، إلا أن التصميم المعقد والتكلفة العالية يمثلان عيوبا لهذه الدبابة مقارنة بدبابات أخرى، ويدرس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال عدد من الدبابة الفرنسية إلى أوكرانيا ضمن الدبابات الغربية التتي ستساعد كييف في الأزمة مع روسيا.

وتستعرض «الوطن» أبرز معلومات عن الدبابة الفرنسية «لوكلير» التي من المحتمل أن توردها باريس إلى كييف.

- دخلت الدبابة الفرنسية «لوكلير» الخدمة في عام 1992 وتبلغ تكلفتها نحو 14 مليون دولار.

- تم استخدام الدبابة «لوكلير» خلال عدد من عمليات حفظ السلام والعمليات العسكرية.

- يتوافر لهذه الدبابة الفرنسية «لوكلير» درع مركب من مواد مختلفة بشكل متطور مع إضافة درع وحدات.

- مستوى الحماية في الدبابة الفرنسية «لوكلير» يمكن أن يكون مصمما حسب درجة تعرضها للتهديد.

- تم تصميم البرج وسقف جسم الدبابة «لوكلير» لتحمل أقوى هجوم بالذخيرة من أعلى.

- من حيث الحماية، فإن «لوكلير» لا يمكن أن تتطابق مع الدبابات الأخرى مثل دبابات M1A2 أبرامز الأميركية الصنع أو البريطانية تشالنجر 2.

- يتم تسليح الدبابة «لوكلير» بمدفع 120 مم L52.ويتم تشغيلها بمعرفة طاقم من 3 أفراد.

- الدبابة الفرنسية «لوكلير» مزودة بنظام تلقيم الذخيرة التلقائي المحمول، كما تتميز بقدرات ضرب نيران عالية ضد كل من الأهداف الثابتة والمتحركة.

- تتمتع «لوكلير» بقدرة جيدة على الحركة بسبب محركها الذي تبلغ قوته 500 حصان ونظام التعليق المائي-الهوائي