أبرز قدرات ومواصفات الدبابة «ليوبارد 2».. تعرف عليها

تتعرض ألمانيا لضغوط شديدة من جانب أوكرانيا وعدد من الدول، أعضاء حلف شمال الأطلسي «الناتو»، لتزويد كييف بعشرات الدبابات من طراز «ليوبارد 2»، لتعزيز الدفاعات الأوكرانية في مواجهة الهجوم العسكري الروسي، الأمر الذي دفع الشركة الألمانية، المُصنعة لهذا الطراز من الدبابات القتالية، إلى القول إنها قد تبدأ قريباً بتزويد أوكرانيا بنحو 139 دبابة من نفس الطراز.

تشكل الدبابة «ليوبارد 2» رأس الحربة في المعارك البرية للجيش الألماني، أو الجيوش التي تستخدمها، لما تمتلكه من قدرات قتالية فائقة، حيث دخلت الخدمة لأول مرة عام 1979، وتصفها شركة «راينميتال» الدفاعية الألمانية، المشاركة في تصنيع الدبابة، بأنها «من بين الأفضل في العالم»، حيث تُعتبر مزيجاً مثالياً من الحماية والتنقل والقدرة على المناورة والقوة النارية.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز المواصفات والقدرات القتالية للدبابة «ليوبارد 2» الألمانية، التي تتطلع أوكرانيا إلى الحصول عليها، لتعزيز دفاعاتها في مواجهة الهجمات الروسية.

مواصفات الدبابة «ليوبارد 2»

تم تصميم الدبابة «ليوبارد 2» من قبل شركة «كراواس مافي»، وتقوم شركة «راينميتال» بتصنيع المدفع المزودة به، بينما تنتج شركة «إم تي يو فريديريكسافن»، باقي أجزاء جسم الدبابة، وفق تقارير أوردتها وسائل الإعلام الألمانية، أشارت إلى أن الدبابة يتم تصنيعها في 3 دول أخرى، بترخيص من ألمانيا، وتوجد لدى جيوش 21 دولة أخرى، جميعها أعضاء في حلف الأطلسي.

وتوجد عدة نسخ من الدبابة «ليوبارد 2»، وفق ما جاء في تقرير لشبكة «سكاي نيوز عربية»، إلا أن النسخة «ليوبارد 2 إيه 4» هي الأكثر تصنيعاً، بينما النسخة «ليوبارد 2 إيه 7»، هي الأحدث ضمن طرازات الدبابة القتالية الألمانية المتطورة.

سرعة الحركة والمناورة

تتميز الدبابة «ليوبارد 2»، بقدرتها على الحركة السريعة والمناورة، حيث تصل سرعتها القصوى إلى 68 كيلومتراً في الساعة، حيث أنها مزودة بمحرك تبلغ قوته 1500 حصان، بسعة 1160 لتراً، ويمكنها أن تقطع مسافة تصل إلى 280 كيلومتراً على الطرق الممهدة، و218 كيلومتراً على الطرق الوعرة، كما يبلغ وزن الدبابة حوالي 52 طناً، ترتفع إلى 55 طناً حين تكون مجهزة للقتال.

تسليح الدبابة «ليوبارد 2»

يتألف طاقم الدبابة «ليوبارد 2» من 4 أفراد، منهم قائد الدبابة، وتتميز النسخة «ليوبارد 2 إيه 4» وما بعدها بأنها مدرعة بمزيج يشمل الصلب ومعدن التنجستن النادر، والدروع المعيارية، وتتوافر حماية إضافية في نسخ أخرى منها، تتضمن مواد بينها التيتانيوم والتنجستن لمنطقتي البرج والقاعدة، كما يمكن تزويدها بإجراءات حماية نشطة، للتعامل مع الألغام الأرضية والعبوات الناسفة.

القوة النارية للدبابة «ليوبارد 2»

النسخة «ليوبارد 2 إيه 4» مجهزة بمدفع عيار 120 مليمتراً، ورشاشين عيار 7.62 مليمترات، ويبلغ المدى الفعال للدبابة 5 كيلومترات، ويمكن مضاعفة المدى إلى نحو 10 كيلومترات، من خلال تركيب نظام إطلاق خاص للذخائر، كما يمكن لهذا الطراز حمل 42 قذيفة من عيار 120 مليمتراً، و4750 طلقة من عيار7.62 مليمترات، عند تحميلها بالكامل.