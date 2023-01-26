مراسل قناة القاهرة الإخبارية من موسكو: تحقيق أهداف روسيا في أوكرانيا سبيل إيقاف الأزمة

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن الشيء الوحيد الذي يوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حسب التصريحات الروسية، هو فقط تحقيق الأهداف التي أعلنت عنها موسكو في 24 فبراير الماضي عبر الحوار والمفاوضات.

الاعتراف بالمصالح

وأضاف خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية: «روسيا تريد أن يعترف الغرب والسلطات الأوكرانية بشروط الأمر الواقع أي أن أراضي المقاطعات الأربعة أراضي روسية وأراضي القرم أراضي روسية، وهي جزء لا يتجزأ من أراضي روسيا، كما تريد موسكو أن تكون أوكرانيا دولة حيادية لا تسمح للناتو بالوصول لأراضيها، ولا تشكل أوكرانيا خطرا على الثقافة الروسية وروسيا، ولا تهدد مصالح المواطن الروسي».

كيف تتوقف العملية العسكرية

وتابع: «في حال استطاعت موسكو تحقيق هذه الأهداف عبر المفاوضات حينها ستوقف العلمية العسكرية، لكن دون تحقيق هذه الأهداف من غير الممكن أن توقف العملية العسكرية، وهذه هي التصريحات الروسية الرسمية، وفي ظل الخطوات الغربية ولا سيما الغربية والألمانية بتسلم دبابات ليوبارد للقوات الأوكرانية لا يبشر بإمكانية وقف النزاع في المستقبل».