أبطال فيلم «المطاريد» يتجولون في سينمات الشيخ زايد بأتوبيس مكشوف

يحتفل حاليا أبطال فيلم «المطاريد»، بانطلاق العمل الفني في عدد من السينمات بالشيخ زايد، وتوزيع الهدايا على الجمهور، والتقاط الصور.

وحضر الاحتفالية عددا من أبطال فيلم المطاريد، منهم أحمد حاتم، طه دسوقي، مصطفي غريب، دنيا سامي، ومؤلف الفيلم صلاح الجهيني.

فيلم «المطاريد»

فيلم «المطاريد» يشارك في بطولته عددا كبيرا من الفنانين من بينهم أحمد حاتم، إياد نصار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود البزاوي، طه دسوقي وحسن مالك وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر سامي.

أحداث فيلم «المطاريد»

وتدور أحداث فيلم «المطاريد» في إطار لايت كوميدي حول فريق كرة قدم يدعى «المطاريد»، ومن خلاله تنطلق الأحداث حول قصة أخرى.

ويشهد الفيلم التعاون الثالث بين الفنان أحمد حاتم وتارا عماد، حيث أنهما كانا قد اجتمعا من قبل في فيلم «الهرم الرابع»، وكذلك فيلم «يحيى».