304 آلاف جنيه إيرادات فيلم «المطاريد» في أول أيام عرضه بالسينمات

حقق فيلم «المطاريد» نجاحاً كبيراً في أول أيام عرضه، والذي يجسد بطولته الفنان أحمد حاتم، بمشاركة عددٍ كبير من الفنانين؛ لينضم إلى قائمة أفلام موسم نصف العام.

إيرادات فيلم «المطاريد»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إنّ فيلم المطاريد حقّق 304 آلاف جنيه أمس في أول أيام عرضه، واحتل المرتبة الثالثة بين الأفلام المنافسة بدور العرض.

أحداث فيلم «المطاريد»

وتدور أحداث فيلم «المطاريد»، في إطار كوميدي عن ريق كرة قدم يسمى «المطاريد»، لكنه ليس الحدث الأساسي، فمن خلاله تنطلق الأحداث حول قصة أخرى سيكشف عنها الفيلم، ويشهد فيلم المطاريد التعاون الثالث بين الفنان أحمد حاتم والفنانة تارا عماد حيث أنهما كانا قد اجتمعا من قبل في فيلم الهرم الرابع وكذلك فيلم «يحيى».

أبطال فيلم «المطاريد»

فيلم «المطاريد»، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد حاتم، إياد نصار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود البزاوي، طه دسوقي وحسن مالك وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر سامي.