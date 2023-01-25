أبرز المعلومات عن فيلم «المطاريد» قبل عرضه اليوم

تستعد دور العرض السينمائية اليوم لانطلاق عرض فيلم «المطاريد»، الذي يجسد بطولته الفنان أحمد حاتم، بمشاركة عدد كبير من الفنانين لينضم الى قائمة أفلام موسم نصف العام.

وفيلم «المطاريد»ن يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد حاتم، إياد نصار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود البزاوي، طه دسوقي وحسن مالك وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر سامي.

أحداث فيلم «المطاريد»

وتدور أحداث فيلم «المطاريد» في إطار لايت كوميدي حول فريق كرة قدم يسمى «المطاريد» ولكنه ليس الحدث الأساسي ولكن من خلاله تنطلق الأحداث حول قصة أخرى سيكشف عنها الفيلم، ويشهد فيلم المطاريد التعاون الثالث بين الفنان أحمد حاتم والفنانة تارا عماد حيث أنهما كانا قد اجتمعا من قبل في فيلم الهرم الرابع وكذلك فيلم «يحيى».

كما يقدم الفنان إياد نصار خلال فيلم «المطاريد»، شخصية أدهم الأسيوطي وهى شخصية جديدة ومختلفة عليه تماما كما يظهر فيها بشكل مختلف عن الشكل المعتاد له.