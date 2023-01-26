اعترفات عامل وزوجته متهمين بالاتجار في المخدرات بالقاهرة.. كونا 25 مليون جنيه

«عملنا وكر في الزاوية الحمراء، وكنا بنبيع فيه المخدرات على الزبائن، والفلوس اللي نجيبها نشتري بيها عمارات وذهب وعملات وسيارات، عملنا ثروة 25 مليون جنيه».. بتلك الكلمات اعترف عامل الزاوية الحمراء وزوجته بتفاصيل تكوينهما تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة بمنطقة الزاوية الحمراء.

تفاصيل الواقعة

وتوصلت تحريات الشرطة في تلك الواقعة التي شهدتها منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، إلى أن المتهم وزوجته كونا تشكيلا عصابيا للقيام بالاتجار في المواد المخدرة وبالتحديد مخدر الحشيش المخدر، والأموال التي حصلوا عليها من وراء تلك الجرائم كان يقوموا بغسلها في شراء عقارات وسيارات ودراجات نارية ومشغولات ذهبية ومعاملات مالية.

وتوصلت التحريات إلى قيامهما بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 25 مليون جنيه تقريبا، وجرى تخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن عقوبة ارتكاب جريمة غسيل الأموال، فقد أوضح محمود عبدالله المحامي في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون مكافحة غسيل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال أن «يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».