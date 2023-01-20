جمال بخيت يلقي قصائده في «أرواح في المدينة» بمركز الإبداع الفني

استضاف مركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا المصرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، الشاعر الكبير جمال بخيت في لقاء استثنائي لسلسلة أرواح في المدينة للكاتب الصحفي محمود التميمي، والذي يقام بالتعاون بين بيت المعمار المصري ومشروع التميمى الذي يحمل عنوان "القاهرة عنواني".

وشهدت الأمسية حضور الدكتور هاني ابو الحسن رئيس صندوق التنمية الثقافية، الموسيقار رضا رجب، والفنان حمدي الوزير ، وآخرين.

التميمي: أرواح المدينة يحتفي بتاريخ القاهرة

وفي البداية قدم الكاتب محمود التميمي فكرة "أرواح المدينة",، والذي يحتفي بتاريخ مدينة القاهرة في أرشيف الصحافة المصرية عبر الـمئة عام الأخيرة، ومستحضرا القصص والشخوص والأمكنة والأصوات والفنون وغيرها، كل هذا ارتبط معاً فكّون شخصية المدينة الآسرة.

وقال الكاتب محمود التميمي، أن شعر العامية المصرية أحد فنون القاهرة المتميزة، وجمال بخيت من مواليد مصر القديمة، والمكان هو الذي كون وعيه، ولذلك نجده يحتفي بالأمكنة التي تميزت بها القاهرة في قصائده حتى في القصائد العاطفية.

وتحدث "التميمي" عن كواليس التجهيز للقاء مع الشاعر جمال بخيت، مشيرا إلى مقطع من قصيدة "القاهرة بتاعتي" ، قصيدة و"مسحراتي حي الحسين".

التميمي: يحتفي بالأماكن ورموز مصر في اشعاره

لافتا إلى أن جمال بخيت أيضا يحتفي برموز مصر في قصائده، وضرب مثلا بالأغنية التي كتبها جمال بخيت وتغنت بها لطيفة بعنوان "تعرف تتكلم بلدي" في فيلم "سكوت هنصور".

مشيرا إلى أن الأمسية مستوحاة من روح القاهرة كما شهدها وعاشها جمال بخيت عبر قصائده من وحي المدينة منذ السبعينيات وحتى الآن.

وقدم خلالها مجموعة من أشهر قصائده، بالإضافة إلى مجموعة قصائد جديدة لم تنشر من قبل.، ومن بينها قصيدة "القاهرة 80" وتحدث جمال بخيت عن سنة 80 قائلا: إنه كان تخرج من الجامعة قبل عام واحد من سنة 80، وفي 78 كتبت قصيدة بعنوان "نعي الجنيه" ،كما القى قصيدة بعنوان "من كل فج مضىء"، "ثلاثية قبل السفر"

كما قدم التميمي عرض مجموعة من الصور للشاعر الكبير جمال بخيت في مراحل عمرية مختلفة، وكذلك مقاطع من الأرشيف الصحفي الذي تهتم به "أرواح المدينة"

جمال بخيت: مصر ولادة بالمواهب في كل المجالات

وتحدث جمال بخيت عن حي مصر القديمة، والذي استقبل الهجرات الداخلية من الصعيد خصوصا، مشيراً إلى أن أصوله تعود إلى قرية الصوامعة التابعة لمحافظة سوهاج، حيث هاجرت أسرته إلى القاهرة قبل مولدي.

وقال جمال بخيت إن كل جيل يولد في مصر فيه كل المواهب في كافة الفنون ، ومن بينها مدارس تلاوة القرآن وألقى قصيدة "حس التلاوة" التي يحتفي فيها برموز تلاوة القرآن الكريم.

وتابع: ولذلك سأقدم لكم ثلاثة مواهب شابة جديدة في مجال الغناء ، قدم منهم أسامة الشريف واحد من أجمل الأصوات التي لم تسمعها مصر بعد ، والذي غني اغاني مسلسل "الحب موتا" والموهبة رغدة جمال، ومالك من أبناء المعهد العالي للموسيقى العربية.

وعقب الفنان حمدي الوزير إن الأمسية أثرت فيه بشكل كبير، مشيرا إلى مصر ستظل زاخرة بالمواهب.

كما تحدث الوزير عن فيلم "سواق الأتوبيس" الذي شارك فيه مع الفنان نور الشريف ، لافتا إلى أن الفن الجيد يفرض نفسه ، قائلا إنه يتحمس للمشاركة في أي عمل جيد.

مشيرا إلى ذكرياته مع مجلة "صباح الخير" ، قائلا: كنت واحد من شلة كل ما يكونش معانا اكل نروح ناكل ساندويتشات في "صباح الخير"