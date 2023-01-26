أستاذ علاقات دولية لقناة الحياة: الرئيس السيسي يصنع تاريخا جديدا على الأراضي الهندية

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند، ناجحة بكل المقاييس على كل الأصعدة والمستويات، لافتا إلى أن القيادة السياسية المصرية، تصنع تاريخا جديدا على الأراضي الهندية، وحجم المكاسب التي تحققت للدولتين من الزيارة، تؤكد أن هناك رغبة وإرادة سياسية مشتركة، لتعزيز وتعظيم العمل المصري الهندي.

القضايا الثنائية والإقليمية والدولية

أوضح فارس، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية الحياة، أنه تم التشاور بين البلدين حول الكثير من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، في ظل أن الزيارة لها مكانة خاصة في العلاقات المصرية الهندية، التي تأتي في ظل الاحتفال بالذكرى الـ75 على تدشين العلاقات المصرية الهندية الدبلوماسية.

العلاقات المصرية الهندية

وأشار أستاذ العلاقات الدولية، إلى أنه منذ تولى الرئيس السيسي مقاليد الحكم وكانت هناك زيارات متبادلة تؤكد حرص قادة البلدين على إحداث نقلة نوعية في العلاقات المصرية الهندية على جميع المستويات، لافتا إلى ان عام 2022 كان عاما جوهريا في السياسية المصرية الخارجية التي تميزت بالحكم والرشد.