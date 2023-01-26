زاهي حواس لـ قناة الحياة: اكتشفنا مقبرة لطبيب في سقارة بها أدواته الجراحية

استعرض برنامج الحياة اليوم، جانبا من اكتشافات آثرية في منطقة آثار سقارة، ومن بين المقابر اكتشفت البعثة المصرية مجموعة تضم عددا من التوابيت والأواني الفخارية والتماثيل، التي تعد الأولى من نوعها في تلك الجبانة، وتضم مكانا خاصا لعصر الأسرة الثالثة عشر.

مقبرة لطبيب

قال الدكتور زاهي حواس، خبير الآثار العالمي، في حوار ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية الحياة، إن أهم اكتشاف اليوم، مقبرة لطبيب، ووجدت في المقبرة الآلات الجراحية التي كان يستخدمها، وتم اليوم إعلان 4 مقابر كاملة في سقارة، لافتا إلى أن حجم الاكتشافات ضخم، ومتضمن سور كبير يحيط بمجموعة اكتشافات.

عصر الدولة الحديثة

التوابيت عليها نقوش جنائزية فريدة من نوعها، وتضمن ممياوات بحالة جيدة، أما خبيئة التماثيل، تكتشف لأول مرة، وأغلبها يعود لعصر الدولة الحديثة، وما زالت أعمال الكشف والترميم تجر بأياد مصرية خالصة، استطاعت إظهار جمال وروعة النقوش المصرية، كما أظهرت الأولوان في قمة زهوتها والتي تعود لآلاف السنوات.