فريق حمادة إمام يلعب ضد «الجوهري» في كابيتانو مصر

تشهد حلقة اليوم الخميس، من برنامج كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب في كرة القدم، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مباراة جديدة من مباريات البطولة.

حمادة إمام ضد محمود الجوهري

وتجمع المباراة الجديدة في برنامج كابيتانو مصر، بين فريقي حمادة إمام بقيادة الكابتن طارق السيد، ضد نظيره محمود الجوهري بقيادة محمود أبو الدهب.

مطالب طارق السيد

وقال طارق السيد للاعبين: «لا بديل عن الفوز ومحتاج رجالة معايا في الماتش، ومش عاوزين أي تراجع».

ويتم إذاعة حلقات برنامج «كابيتانو مصر»، الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة «ON».

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برنامج «كابيتانو مصر»، الذى يعد أكبر برنامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.